الخشت: 29 مليونا و525 ألف جنيه مكافآت النشر الدولى لجامعة القاهرة في 2017 بزيادة 17%

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الاعتماد المالي لمكافآت أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية الذين قاموا بنشر بحوثهم دوليًا باسم جامعة القاهرة فى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة دوليًا خلال عام 2017، بلغ 29 مليون و525 ألف جنيه، وذلك للإصدارين الأول والثانى فى نفس العام.

وأضاف الخشت في تصريحات له الجمعة، أنه تم اعتماد مبلغ 13 مليون و767 ألف جنيه مكافآت النشر الدولى للإصدار الأول لعدد 914 باحثًا، نشروا 1985 بحثآ دوليآ، فيما تم اعتماد 15 مليون و757 ألف جنيه مكافآت النشر الدولى للإصدار الثانى لـ1010 باحثًا نشروا 2053 بحثًا.

وأشار إلى أن هناك زيادة فى أعداد البحوث العلمية المنشورة دوليًا لمختلف كليات الجامعة وقطاعاتها الأكاديمية، بلغت حتى الآن 4 آلاف و38 بحثاً علميًا باسم جامعة القاهرة فى المجلات والدوريات العلمية المصنفة دولياً بنسبة زيادة 3.43 %، إلى جانب زيادة أعداد الباحثين بنسبة 10.50 %، وزيادة معامل التأثير للبحوث العلمية لجامعة القاهرة المنشورة دوليًا فى محافل البحث العلمى العالمية لجودتها وحداثتها بنسبة 17.11 عن معامل التأثير العام الماضى، حيث تم الاستشهاد بنحو 8 آلاف و700 بحثآ من جامعة القاهرة، وكذلك زيادة المكافآت المخصصة للنشر الدولى بنسبة 17% عن شهر مايو العام الماضى، مشيراً إلى أن الجامعة استحوذت على 16.5 % من مجموع النشر الدولى لمصر.

ولفت الخشت إلى أن الجامعة تعمل على تقديم الدعم الكامل لزيادة النشرالدولى والبحوث التطبيقية وتحسين مركز الجامعة فى التصنيفات العالمية، مؤكدا أهمية استثمار الأبحاث العلمية التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات ومعاهد الجامعة فى معالجة قضايا ذات أولوية بالنسبة للتنمية والاقتصاد الوطنى.

وأوضح الخشت، أن الجامعة تمول عدد من مشروعات البحوث تصل لنحو مائة مشروع بحثي تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية، سواء بتمويل بالتعاون مع جهات دولية أو محلية، أو من خلال الموارد الذاتية للجامعة، وذلك فى مجالات تتعلق بالطاقة البديلة، والنانو تكنولوجى، ومعالجة وتحلية المياه، والأمراض المتوطنة، والغذاء، والعشوائيات، بجانب بحوث تطبيقية لحل مشكلات اقتصادية محددة فى المجتمع، تتعلق بالزراعة والمياه الجوفية.

ونوه إلى زيادة مجالات التعاون مع الجامعات الأجنبية بهدف إنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث المشتركة ذات الصلة بالتنمية.