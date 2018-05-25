أسرة طفلة الصعق بمنتجع السويس تقبل «الدية»

انتهت الخصومة بين أسرة "سدن محمود" 8 أعوام، التي توفيت بالصعق الكهربائي داخل أحد المنتجعات بالسويس مع إدارة المنتجع بعقد جلسة صلح في حضور القيادات التنفيذية والسياسية بمحافظة السويس داخل نقابة المحامين، بقبول والد الطفلة للدية الشرعية، وقيام والد الطفل بتقبل العزاء من الحضور.

وحضر جلسة الصلح السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس خالد سعداوي ومدير أوقاف السويس إبراهيم جمعة وسعيد حسن نقيب محامين السويس وأدار الجلسة محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة محامين السويس.

وقال والد الطفلة: "كنوز الدنيا لا تعوضني عن ابنتي وطالبت بضرورة أن يتم حماية أطفالنا جميعا داخل المنتجع، وإنني قبلت الدية الشرعية، مؤكدا أنه اشترط قبل الصلح أن يتم صيانة المنتجع بالكامل".

وأكد محمد صلاح عجاج، رئيس لجنة الحريات بنقابة محامين السويس، أن الدين الإسلامي أوصانا بالسعي في الصلح والخير وأننا جميعا في نقابة المحامين بالسويس من أجل الخير والصلح.

بدأت قضية وفاة الطفلة سدن محمود بتعرض الطفلة للصعق الكهربائي أمام مسرح داخل المنتجع خلال حفل للمطرب حماده هلال، ونقلت الطفلة إلى مستشفى التامين الصحي بالسويس ولم تفلح جهود إنقاذها لتتسبب في صدمة كبيرة لأسرتها وللمواطنين بالمحافظة.

وحررت أسرة الطفلة محضرا بقسم شرطة السويس رقم 2046 جنح السويس لسنه 2018، وأوضحت الأسرة بالمحضر، أن لحظة تعرض الطفلة للصعق الكهربائي حدثت أثناء إحياء الحفل خلال تواجد كبير للأسر والأطفال بالحفل، وأن والدتها تعرضت لماساة بمشاهدة طفلتها تموت أمامها.