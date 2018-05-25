التعليم العالي : معمل القياسات الحرارية بمعهد المعايرة يحصل على اعتماد المجلس الوطني «إيجاك»

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومي للمعايرة حول حصول معمل القياسات الحرارية بالمعهد على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" طبقًا للمواصفة الدولية "ISO IEC17025:2005".

وأوضح بيان للوزارة أن التقرير أشار إلى أن المعمل حصل على الاعتماد في معايرات القياسات الحرارية في كافة المجالات، ومنها الترمومترات العيارية، والرقمية والزجاجية والازدواجات الحرارية، وأجهزة الحرارة، والرطوبة المتعددة، موضحًا أن هذا الاعتماد ضمان للخدمات التي يقدمها المعهد طبقا لأعلى معايير الجودة ، والتي من شأنها أن تزيد من كفاءة المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد أن معهد القياس والمعايرة هو أحد القلاع العلمية، وتم إنشاؤها عام ١٩٦٣ للقيام بمهام حفظ ونشر وتطوير القياس بمصر، ويعمل به أكثر من ٢٠٠ باحث، ويتكون من 21 معملًا، موزعة على ٦ شعب بحثية، موضحًا أن المعهد يقوم بعدد من المهمات، منها تحديث قدرات القياس بشكل مستمر في مصر لتكون على المستوى العالمي، وبمشاركة عدد كبير من علماء المعهد بالتعاون مع معاهد مناظرة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

كما أشار إلى أن المعهد يشارك في مقارنات دولية مع معاهد دولية مناظرة؛ للتحقق من دقة القياسات من خلال مقارنة النتائج باستخدام طرق إحصائية بين الدول المشاركة.