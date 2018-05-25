داني بويل يخرج النسخة الـ25 لفيلم جيمس بوند

من المنتظر أن يقوم البريطاني داني بويل بإخراج النسخة الـ25 من فيلم جيمس بوند، بطولة دانيل كريج في ظهوره الخامس في شخصية العميل 007، حسبما أعلن المنتجون اليوم الجمعة.

وسيبدأ إنتاج الفيلم في إستديوهات باينوود ومقرها بريطانيا في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر طرح فيلم بوند غير المعنون بعد في بريطانيا أولا في أكتوبر 2019 ثم الولايات المتحدة في الشهر التالي، حسبما قالت شركات الإنتاج "إيون برودكشن" و"مترو جولدن ماير" و"يونيفرسال بيكتشرز" في بيان مشترك.

وقال المنتجان مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي: "يسعدنا الإعلان عن أن الموهبة الاستثنائية داني بويل ستوجه دانيل كريج في ظهوره الخامس في دور جيمس بوند في النسخة الـ25 من السلسلة".