التشيكي فيربا يقترب من تدريب الاهلي

اقترب التشيكي بافيل فيربا بشدة من تدريب الاهلي ، خلفا للمستقيل حسام البدري، حيث توصلت لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب لاتفاق معه بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.



اختيار فيربا جاء بتأييد كامل من محمود الخطيب رئيس النادي، في ظل قناعاته الكبيرة بسيرته الذاتية المميزة، التي اهلته ليكون افضل مدرب في التشيك في السنوات السبعة الاخيرة، خاصة انه قاد فيكتوريا بيلزن للتتويج بالدوري التشيكي هذا الموسم، كما انه قاد المنتخب التشيكي في يورو 2016، علاوة على انه قاد العديد من الفرق المميزة مثل فريق آنجي ماخشكالا الروسي، وفريق زيلينا السلوفاكي.



الى ذلك تعقد لجنة الكرة اجتماعا حاسما في الثالثة عصر اليوم للاعلان عن التعاقد مع المدير الفني، الذي اقترب فيربا من حسمه لصالحه.



فيما ستحسم لجنة الكرة منصب المدرب العام الحائر بين الثلاثي على الترتيب محمد يوسف وهاني رمزي واسامة عرابي.



تميل لجنة الكرة لتولي يوسف المهمة نظرا لخبراته العريضة في الاهلي خاصة في بطولة دوري ابطال افريقيا، التي قاد الفريق للتويج بلقبها عام 2013، وبالتالي سيسهل مهمة المدير الفني الجديد، للبطولة الاهم التي يرغب النادي فيها على الرغم من صعوبة موقفه بحلوله في المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع الترجي التونسي.



راي اخر يرحب بخبرات هاني رمزي بسبب قيادته المنتخب الاوليمبي السابق، فيما يراى الراي المطالب باسامة عرابي انه الانسب ، لسابق عمله قريبا في جهاز الهولندي مارتن يول الذي توج بالدوري.



على صعيد منصب مدير الكرة، تتجه النية للابقاء على سيد عبد الخفيظ في الفترة المقبلة، نظرا لصعوبتها، وضرورة وجود شخص على دراية كاملة بكل التفاصيل، فيما تنادي بعض الاصوات بتواجد محمد فضل او حسام غالي في هذا المنصب ومنح احدهما فرصة .



على صعيد الصفقات الجديدة، تحسم لجنة الكرة ملف التعاقد مع عبد الله البكري مدافع سموحة لتدعيم خط الدفاع، علاوة على محمد مجدي "افشة" لتوفير بديل لعبد الله السعيد بجانب ناصر ماهر، على ان يتولى المدير الفني الجديد اختيار باقي الصفقات الجديدة.