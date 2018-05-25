فرنسا تتهم عميلين سابقين في الاستخبارات بالتجسس لصالح قوة أجنبية

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، مساء الخميس، إن فرنسا تشتبه في قيام عميلين سابقين بالاستخبارات الفرنسية بالتجسس لصالح قوة أجنبية دون أن يذكروا اسم البلد المعني.



وقالت الوزارة إن العميلين السابقين وزوجة أحدهما أحيلا إلى قاضي تحقيق.



ويشتبه أيضا أن العميلين السابقين قاما بالتحريض على الخيانة وخرق قوانين الامن القومي، وفقا لوزارة الدفاع التي وصفت أفعالهما المزعومة بأنها "خطيرة للغاية".



وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر قضائية، إن التحقيق مع الثلاثة بدأ في 22 ديسمبر الماضي، حيث يشتبه أن اثنين منهم تعاونا مع القوة الأجنبية.



وتم حبس اثنين من الثلاثة احتياطيا على ذمة التحقيق فيما وضع الثالث تحت الإشراف القضائي.



وقالت وزارة الدفاع إن العميلين، المتقاعدين حاليا، كانا يعملان لدى وكالة الاستخبارات الأجنبية (دي.جي.إس.آي)، التي اكتشفت الخيانة المزعومة للعميلين وأبلغت المدعين العامين.



ووفقا لتقارير صادرة عن صحيفة "لوموند" والبرنامج التلفزيوني "كوتيديان"، فقد تم تجنيد العملاء من قبل الصين، على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بذلك.