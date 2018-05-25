بلغاريا تصادر 191 كيلوجراما من الهيروين على الحدود مع تركيا

صادر مسؤولو جمارك في بلغاريا 191 كيلوجراما من الهيروين، كان مخبئا تحت لاصق بلاط، والذي كان يتم نقله عبر حدود البلاد مع تركيا هذا الأسبوع، وبلغت قيمة الهيروين حوالي 6 ملايين يورو «7 ملايين دولار».

وكانت المخدرات والبلاط على متن شاحنة، التي كانت تنقل أيضا آلات علاج طبيعي، وقال «جورجي كوستو»، رئيس مكاتب الجمارك في بلغاريا، في تصريحات اليوم الجمعة إن الوجهة النهائية للحمولة كانت بلجيكا وهولندا.

وكانت الشاحنة قد خضعت لفحص بأشعة «إكس»، لكن كلب شرطة كشف عن شحنتها التي كانت مخزنة في 95 عبوة، وهذه أكبر شحنة للمخدرات، يتم مصادرتها في حدود بلغاريا، خلال عام.

وكانت بلغاريا جزء من طريق تهريب، عبر البلقان، للأشخاص، الذين يحاولون نقل بضائع إلى غرب أوروبا.