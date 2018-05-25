بواتينج بين 7 لاعبين انضموا لمعسكر المنتخب الألماني استعدادا للمونديال

انضم سبعة لاعبين، من بينهم جيروم بواتينج، اليوم الجمعة، إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الألماني لكرة القدم، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، لتصبح القائمة التي اختارها يواخيم لوف مدرب الفريق شبه مكتملة.

ووصل بواتينج، الذي يتعافى من إصابة في الفخذ، لشمال إيطاليا بجانب زملائه في فريق بايرن ميونخ ماتس هوميلز ووتوماس مولر وجوشوا كيميتش ونيكلاس شول وحارس مرمى برشلونة مارد أندريه-تير شتيجن، وأنتونيو روديجير مدافع تشيلسي.

وأصبح متاحا أمام لوف حاليا 26 لاعبا من القائمة الأولية، التي تضم 27 لاعبا، استعدادا للمونديال. ويغيب فقط عن الفريق توني كروس حيث يخوض مع فريقه ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول غدا السبت.

ومن المقرر أن يعود بواتينج إلى التدريبات الأسبوع المقبل بعد الحصول على إشارات إيجابية من الاطباء عقب خضوعه لفحص أخير في ميونخ، وفقا لما قاله أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، للصحفيين.

وقال بيرهوف إن كل اللاعبين "يريدون تحقيق شيئ كبير" في روسيا ولكنه حذر أيضا أن النجاح في الدفاع عن اللقب الذي ناله الفريق في 2014 ستكون مهمة صعبة.

وقال بيرهوف، محثا اللاعبين على بذل كل جهد لهم :"ستكون أصعب بطولة كأس عالم لأن الجميع سيلاحقنا. الكل سيستمتع بتعثرنا".

ويتعين على لوف اختيار القائمة النهائية للمونديال التي تضم 23 لاعبا قبل 4 يونيو.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بالمونديال مع منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

وعبر المهاجم نيلز بيترسن، الذي لم يخض أي مباراة دولية من قبل، عن امله في أن يكون جزء من القائمة النهائية للمنتخب الألماني في المونديال حيث قال :"ربما أكون مفاجأة اللحظة الأخيرة لا أحد يعلم".