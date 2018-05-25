الرئيس المجري يرغب في حظر المظاهرات أمام منازل السياسيين

قال الرئيس المجري «فيكتور أوربان»، اليوم الجمعة، إن المتظاهرين سيضطرون إلى نقل احتجاجاتهم بعيدا عن منازل السياسيين المجريين في ظل تغيير دستوري من المتوقع تقديمه والتصويت عليه الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الاحتجاجات أمام منازل المشرعين ليست غير شائعة في المجر، وقد شتهد «أوربان» بعضها من منزله في العاصمة، وينطبق الشيء ذاته على زعيم المعارضة «فيرينك جيوركساني»، الذي كان منزله في كثير من الأحيان محط تركيز للمتظاهرين اليمينيين.

وقال أوربان، إن التغيير الدستوري سيتم اقتراحه رسمياً إلى جانب تشريع من شأنه أن يجعل عمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة للاجئين خاضعة للقانون الجنائي.

وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الحكومية: «من أجل حماية الأرواح، نريد أن نكون صادقين مع المبدأ القائل بأنه لا ينبغي إزعاج الناس في منازلهم» وقال إن حرية الرأي ستنتهي، إن لم ينعم المواطنون بالسلام في منازلهم.