25 الف دولار راتبا شهريا لخير الدين مضوى مدرب الاسماعيلى الجديد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان عن تفاصيل تولي الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني السابق لوفاق سطيف والنجم الساحلي مهمة تدريب الفريق خلفا لبيدرو بارني المدير الفني السابق‏.‏



ووقع مضوي عقدًا مع الإسماعيلي لمدة موسم واحد ، وبشرط جزائي راتب شهرين على الطرفين في حالة فسخ التعاقد، بحصوله علي 25 ألف دولار راتبا شهريا بخلاف الإقامة والإعاشة ومكافآت المباريات و البطولات خلال مدة التعاقد بين الطرفين.



واشترط خير الدين مضوي علي إدارة الإسماعيلي أن يكون له مطلق الحرية في اختيار الصفقات الجديدة وتقييم اللاعبين القدامي الذين شملهم تقرير البرتغالي بيدرو بارني للاستغناء عن خدماتهم وإرسال خطابات لهم قبل 25 مايو الجاري ولم يبد أي اعتراض علي استمرار الجهاز المعاون، مشيرا إلي أنه يرغب في ضم مدرب أحمال فقط إلي الجهاز الفني.



ولدى مضوي سيرة ذاتية قوية حيث عمل في بدايات مشواره الذي انطلق عام 2008 ضمن صفوف وفاق سطيف، كمدرب مساعد لكل من الفرنسيين "كريستيان لانج" و"هيبرت فيلود" إضافة للجزائري نور الدين زكري والسويسري “"آلان جيجر" حتى عام 2013.



وقاد مضوى وفاق سطيف للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2014، ليصبح بذلك أصغر مدرب يتوج بهذا اللقب وبعد 25 عام من الغياب عن الفريق الجزائرى، واحتلال المركز الخامس في مونديال الأندية، إضافة للفوز بكأس السوبر الجزائري وكأس السوبر الإفريقي عام 2015، ختاما ببطولة الدورى المحلي عام 2017، وفى عام 2014، نال لقب أفضل مدرب فى افريقيا من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”