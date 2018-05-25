نجمة التنس الدنماركية تتغزل في صلاح ورفاقه

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اختارت كارولين فوزنياكي، حاملة لقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس المصري محمد صلاح والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو كأبرز لاعبين في فريق ليفربول.

وحصلت فوزنياكي على فترة من الراحة من استعداداتها لبطولة فرنسا المفتوحة، لتشجيع فريق ليفربول أمام نظيره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبالتأكيد فإن ولاء، المصنفة الثانية على العالم في منافسات السيدات سيكون لفريق ليفربول، وستتابع المباراة من التلفاز مساء السبت.

وقالت اللاعبة الدنماركية :"من الرائع مشاهدتهم يلعبون سويا بهذه الطريقة، أعتقد أنه شيئ مذهل".

وأضافت :"هناك الكثير من الهجوم والعديد من الأهداف تسجل. أعتقد أنهم عندما يلعبون في أفضل مستوياتهم يمكنهم التغلب على أي شخص".

وأضافت :"ستكون مباراة مثيرة غدا. للحقيقة، فريقان عظيمان يواجهان بعضهما البعض، ولكنني سأشجع وسأتمنى فوز ليفربول".