منتخب السلة يهزم البحرين في البطولة الدولية الودية

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فاز المنتخب الوطني لرجال كرة السلة، على نظيره اللبناني، بنتيجة 80 - 54، في ثان جولات بطولة البحرين الدولية الأولى المقامة خلال الفترة من 23 وحتى 28 مايو الجاري.

ومن المقرر، أن يلتقي "الفراعنة" بعد غد الأحد مع نظيره العراقي، في آخر الجولات.

وكان المنتخب قد فاز على نظيره اللبناني بنتيجة 71 - 60، أمس في أولى جولات البطولة الدولية الودية.

وكان عمرو أبو الخير المدير الفني للمنتخب، قد اختار 12 لاعبًا للسفر وخوض البطولة وهم: "رامي جنيدي - عمر طارق - عبد الفضيل إبراهيم - يوسف أبو شوشة - هيثم كمال - محمد أبو النصر - إسلام سالم - إبراهيم الجمال - أحمد عادل - أيمن شوكت - عمر الشيخ - أحمد سامي".

ويقود الجهاز الفني عمرو أبو الخير المدير الفني، وصبري عبد النبي مدربًا عامًا، ووائل لطفي مدير المنتخبات الوطنية، وائل بدر إحصائي، الدكتور أحمد يحيى طبيب للمنتخب.