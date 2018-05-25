المستشار الإعلامى لفضل شاكر: مخاوف الشركة المنتجة وراء حذف تتر «لدينا أقوال أخرى»

• الحديث عن كراهية اللبنانيين لـ«شاكر» محض افتراء

بعد فترة غياب طويلة، وسيل من الاتهامات، والأحكام الصادرة بشأنه من قبل القضاء اللبنانى، وما نسب اليه من الانضمام إلى الحركة السلفية لجماعة أحمد الأسير، إلى التورط فى قتل جنود من الجيش اللبنانى، يعود الفنان فضل شاكر للظهور عبر أزمة حذف صوته من تترات مسلسل «لدينا أقوال أخرى» بعد تسجيل لأغنية التتر، مما أثار جدلا واسعا مع بداية شهر رمضان حول إمكانية عودته مجددا للحياة الفنية.

تواصلت «الشروق» مع حسين خريس المستشار الإعلامى اللبنانى والصديق المقرب من الفنان فضل شاكر، للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بقضايا فضل شاكر أمام المحاكم اللبنانية، وكواليس حذف تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، ومصير أعماله الفنية الجديدة التى كان ينوى تقديمها بعد عيد الفطر.

< ما هو الهدف وراء طلب فضل شاكر وجود ضمانات حقيقية من قبل رئيس الحكومة اللبنانية للعودة مجددا إلى لبنان؟

ــ الفنان فضل شاكر يثق تماما وبشكل كبير للغاية فى رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس سعد الحريرى ويعلم ويقدر مدى وطنيته وحبه للدولة والشعب اللبنانى، وهو الأمر الذى دفعه للتفكير فى حلول من أجل العودة إلى وطنه لبنان، وفى ظل وجود ضمانات سياسية من رئيس الوزراء اللبنانى حتى يشعر بوجود محاكمة عادلة حينما يتم تسليم نفسه لأجهزة الأمن والقضاء اللبنانى.

< ابتعاده عن الفن منذ ٢٠١٢ واعتزاله للغناء بعد الظهور على قناة أعلن من خلالها أن الغناء حرام، ثم العودة من جديد من خلال تتر مسلسل «لدينا أقوال اخرى» بماذا يفسر «فضل» هذا الأمر؟

ــ «فضل» له طبيعة حساسة فضلا عن كونه دائما ما يشتاق للفن والحس المرهف ولهذا أقدم على هذا العمل للعودة مجددا للساحة الغنائية، فضلا عن تأكيده على أنه ليس فى موضع المفتى ليحكم على الغناء بكونه حراما أو حلالا، وفى نهاية المطاف قدم تتر المسلسل ولكنه لم يخبرنى عن التفاصيل التى جمعته بالدكتور مدحت العدل لأداء الأغنية.

< البعض تحدث عن تصريحات الفنان فضل شاكر بخصوص التقدم للمحاكمة، وما يتعلق بالضمانات بما يعكس عدم ثقته فى القضاء اللبنانى؟

ــ الأمر عار تماما من الصحة لأن الفنان فضل شاكر يثق تمام الثقة فى القضاء اللبنانى النزيه، وبما أننى من الأصدقاء المقربين له ليس لدينا أى تعليقات على أحكام القضاء اللبنانى، ولكن كل ما يطلبه فضل هو السرعة فى إصدار الأحكام.

< ما هو السبب الحقيقى وراء حذف تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذى قام بغنائه فضل شاكر لرمضان ٢٠١٨؟

ــ أرى أن الشركة المنتجة «العدل جروب» تخوفت من الأمر فقط لا غير.

< ولكن البيان الصادر من العدل جروب أكد أنه قام بالحذف لاحترامه لمشاعر الشعب اللبنانى الذى رفض غناء فضل شاكر؟

ــ الأمر غير صحيح وغير منطقى، فالنجومية التى صنعها فضل شاكر على مدى السنوات الماضية وصنعت منه لقب ملك الإحساس والرومانسية تجعله موضع تقدير وحب من قبل الشعب اللبنانى الذى استمع وتغنى بأفضل نغمات الحب والغرام على مدى البوماته السابقة، وبالتالى كل هذه الأمور هى شائعات ممن لا يحبون الفنان فضل شاكر.

< متى يظهر الفنان فضل شاكر مرة أخرى على الساحة الفنية بشكل فعلى؟

ــ سوف يظهر قريبا بطريقة مفاجئة للجميع من خلال عمل فنى بعد عيد الفطر المبارك، ولا أستطيع الإفصاح عن هذا العمل فى التوقيت الراهن، ولكن فقط اقول انتظروا مفاجأة بعد العيد.