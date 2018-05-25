المصرى يفسخ تعاقده مع اونش ومراد وديا

أعلن طارق هاشم عضو ادارة النادى المصرى ان خطة مجلس الادارة بشأن انهاء الارتباط مع اللاعبين المستبعدين تسير بنجاح ووفق نظام واضح حفاظا على اموال النادى ، مؤكدا حرص الادارة على انهاء العلاقة مع اللاعبين المستبعدين بصورة وديه .



وقال هاشم ان الادارة نجحت الساعات الاخيرة من التوصل لحلول مرضية مع محمد ماجد "أونش" لاعب الفريق بحصول اللاعب على الاستغناء الخاص به بعد تنازله عن كافة حقوقه لدى النادى من بقية تعاقده مقابل حصوله على الاستغناء دون قيد او شرط .



وأضاف عضو المجلس ان النادى انهى علاقته مع سعيد مراد وماجد أونش بالتراضى دون اى التزامات ماليه وبعيدا عن الشكاوى .. مشيرا ان اللاعبين وافقا على طلبات النادى بالتنازل عن مستحقاتهم المتبقية بعد ان قضيا موسمين لم يتأخر لأى منهم اى حقوق ووجدا مسانده كبيره من الجميع داخل النادى خلال فترة تعاقدهم مع المصرى



فى الوقت نفسه .. تعقد لجنة التعاقدات اجتماع طارئ خلال الساعات الحالية للوقوف على خطة وبرنامج تدعيم صفوف فريق الكرة ببعض الصفقات التى يحتاج لها الفريق ووفق طلبات الجهاز الفنى



وتترقب اللجنة الاجتماع بحسام وابراهيم حسن قريبا للتحرك نحو التفاوض مع الاسماء المرشحه من قبل الجهاز الفنى خاصه وان الساحه اصبحت مفتوحه للتعاقد مع بعض اللاعبين المقرر خروجهم من قوائم انديتهم عقب قرار قيد ٢٥ لاعب بالموسم الجديد.