ميركل تتفقد عددا من الابتكارات في مدينة شينزين الصينية

وصلت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إلى مدينة شينزين، قلعة الابتكار في جنوب الصين، في اليوم الثاني من زيارتها للبلاد.



وستتفقد ميركل الابتكارات الصينية في قطاعات مثل السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.



وتعمل نحو 600 شركة ألمانية في إقليم قوانجدونج، الذي يضم مدينة شينزين.



وستقوم ميركل بزيارة مركز ابتكار أنشأته غرفة التجارة الألمانية في الخارج.



كما ستزور المستشارة الألمانية أحد مصانع شركة سيمنز والذي ينتج أجهزة تصوير تستخدم في التشخيص السريري. وتوظف شركة سيمنز ما مجموعه 32 ألف شخص في الصين.



وستقوم ميركل أيضًا بجولة في شركة "آي كاربون إكس" الصينية للتكنولوجيا الحيوية، وهي منصة ذكاء اصطناعي للبيانات الصحية.