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تشارك القوات البحرية الماليزية لأول مرة في تاريخها في أكبر المناورات البحرية العسكرية «ريمباك 2018» في أرخبيل «هاواي» الأمريكي ابتداء من 27 يونيو القادم.

وقال قائد الأسطول الغربي للقوات الماليزية فى تصريحات نقلتها، اليوم الجمعة، وكالة الانباء الماليزية، برناما، الأدميرال محمد روسلان محمد رملي، إن مشاركة القوات في المناورات تفيدها في تحسين الاستراتيجية العسكرية، واستعداد أفراد القوات وتعزيزاتها العسكرية.

وأضاف أن هذا «يعدّ حدثاً تاريخياً بالنسبة للقوات البحرية الماليزية في تلك المناورات ذات المستوى العالمي، وأنها ستكون أفضل منبر لنرى مدى مرونة القوات واستعداد معداتها»

وأوضح أن هذا يشمل «جانب إدارة الموارد البشرية واللوجستية فضلًا عن كسب المعلومات في مختلف الجوانب عقليًا أو جسميًا»

وتابع: «هذا أيضا سيثبت قدرة القوات على إجراء العمليات المشتركة مع القوات الأجنبية إلى جانب زيادة أفرادها علماً ومعرفة».