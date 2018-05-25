صلاح أسرع لاعب في أوروبا

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نجح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي في احتلال صدارة قائمة أسرع لاعبي بطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم.

ويستضيف غداً السبت بالساعة التاسعة إلا ربع الملعب الأوليمبي نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الاسباني.

الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشرت قائمة بأسرع لاعبي البطولة لهذا الموسم ، والتي جاءت باحتلال محمد صلاح المركز الأول بـ33.8 كيلو متر بالساعةمتفوقًا على ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، وكايل والكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزى، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، وكوستاس مانولاس مدافع روما الإيطالي