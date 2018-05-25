أستراليا وهولندا تتهمان روسيا بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة الماليزية

وجهت أستراليا وهولندا، اليوم الجمعة، اتهامات رسمية إلى روسيا بأنها مسئولة بشكل مباشر عن إسقاط طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت عام 2014 في رحلتها الجوية رقم «إتش. إم 17»، بما يمهد الطريق للدولتين كي تتخذان إجراءات قانونية ضد موسكو.

وذكر محققون دوليون في تقرير صدر، أمس الخميس، أن منظومة مضادة للطائرات من طراز «بوك» تابعة للجيش الروسي، تسببت في إسقاط الطائرة فوق شرق أوكرانيا بينما كانت في رحلة جوية من أمستردام إلى كوالالمبور يوم 17 يوليو عام 2014، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الـ298 الذين كانوا على متنها.

وقال وزير الخارجية الهولندي «ستيف بلوك» في بيان اليوم: «هولندا واستراليا مقتنعتان الآن بأن روسيا مسؤولة عن نصب منظومة بوك التي تم استخدامها في إسقاط الطائرة إتش إم 17».

وأضاف بلوك: «تتخذ الحكومة الآن الخطوة التالية من خلال تحميل روسيا المسؤولية رسميا».

وأوضحت «جولي بيشوب» أن: «أستراليا وهولندا أخطرتا روسيا الاتحادية بأننا نحملها المسئولية بموجب القانون الدولي عن دورها في إسقاط الرحلة الجوية إم إتش 17».

وقال بيشوب وبلوك إن حكومتيهما طلبتا من روسيا اليوم الدخول في محادثات بشأن دورها في الكارثة من أجل التوصل إلى حل من شأنه أن يحقق العدالة فيما يتعلق بحجم المعاناة الشديدة والاضرار الهائلة جراء سقوط الطائرة.

وقالت الحكومتان الهولندية والأسترالية إنه يمكن في الخطوة اللاحقة تقديم القضية إلى محكمة دولية أو منظمة دولية لإصدار لحكم.

وقال ابن زوجين استراليين لقيا حتفهما في الكارثة، في وقت سابق من اليوم، إنه ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على روسيا لكي تتحمل المسؤولية بعد أن خلص المحققون إلى أن صاروخها العسكري قد أسقط الطائرة.

ونقلت قناة «إيه بي سي» الاسترالية عن «بول جارد» الذي فقد والديه «جيل وروجر» في الكارثة قوله: «إن رؤية بعض الأدلة القوية على تورط روسيا أمر جيد».

وأضاف: «من الواضح أن لدى روسيا الكثير من الأسئلة للإجابة عليها، بشأن ما كانت تفعله منصة إطلاق الصواريخ هناك ولماذا تورطت في هذه الحرب في المقام الأول».

وقال إن الحكومات تواجه مشكلة في الاعتراف بمشاركتها في هذه الأنواع من الأشياء.

وأوضح أن «الولايات المتحدة استغرقت أكثر من 10 سنوات، على ما أعتقد، للإقرار بإسقاط طائرة إيرانية، أنا لا أتوقع حدوث أي شيء في أي وقت قريب».