محامي المنتج السابق «واينستين»: موكلي سينكر ارتكاب اعتداءات جنسية

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صرح «بنجامين برافمان»، محامي قطب هوليوود السابق «هارفي واينستين»، إنه سينكر ارتكاب جريمة الاغتصاب وغيرها من الاتهامات بارتكاب جرائم جنسية.

وقال برافمان: «نعتزم التحرك بسرعة كبيرة لرفض هذه الاتهامات، نعتقد أنها معيبة دستوريا، ونعتقد أنها ليست مدعومة بالأدلة في الواقع».

وذكر برافمان أن دفاعه سيكون «قويا» ويعتقد أنه سيتم تبرئة واينستين إذا لم تكن هيئة المحلفين الجالسة «مستغرقة في متابعة حركة مي تو» أو «أنا أيضا».

وأضاف المحامي أن واينستين تعهد بدفع مليون دولار في حال عدم حضوره جلسات المحاكمة وسلم جواز سفره.

وشدد برافمان على أن واينستين طالما أكد أن أي سلوك جنسي قام به كان بموافقة الطرف الآخر، وقال: «السيد واينستين لم يخترع أريكة اختيار الممثلين»، في إشارة إلى التغرير بالممثلات.