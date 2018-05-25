أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية حول فضل يوم العاشر من رمضان والجهاد في سبيل الله والوقوف ضد الغلو والتطرف والتفريط ونشر الوسطية الاسلامية.

وأدى الصلاة مع الرئيس السيسي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقال الدكتور أسامة الأزهري في خطبة الجمعة "إنه في ليلة مشهودة لا ينساها التاريخ في شهر أكتوبر 1969 في السويس، اجتمع الأبطال بقيادة اللواء سعد زغلول عبد الكريم في الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش الثالث الميداني للنظر والمباحثة والدراسة لعمليات الحرب المقبلة لاستعادة الأرض والعرض، وكيفية اقتحام خط بارليف المنيع، واقترح المقدم باقي زكي يوسف اقتحام خط بارليف عن طريق استخدام خراطيم المياه.

وأضاف: "قواتنا المسلحة قامت بالإعداد لذلك الاقتراح غير المسبوق.. وجرى استيراد المضخات للتجهيز للعملية وإعدادها، وكانت إسرائيل أقامت خط بارليف وحصنته بقضبان السكك الحديد المصرية التي كانت تعبر من القناة إلى القنطرة فالعريش فرفح.. ما يقرب من 600 ألف متر من قضبان الحديد استعملتها إسرائيل لتحصين خط بارليف".

وأشار إلى أن الضباط البواسل والقادة انخرطوا في مثل هذا العمل من الإعداد والتجهيز إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 في الساعة الثانية ظهرا، حيث جاء الإذن بالقتال وأثبتت الفكرة العبقرية جدارتها إلى أن تجلى الله علينا بالنصر.

وتابع قائلا: "القوات الجوية ونسور السماء فحدث ولا حرج عن البطولة والقوة والفداء في حرب أكتوبر، حيث شاركت 220 طائرة حربية عبرت إلى شرق القناة لتدك تحصينات العدو.. وأغلقت القوات البحرية المصرية وجنودها الأبطال الأوفياء مضيق باب المندب وخليج العقبة وقامت بعمليات إبرار بحري وإنزال القوات الخاصة في شمال سيناء وإرسال الغواصات والفرقاطات وزرع الألغام البحرية، والقصف المركز على كل التحصينات البحرية للعدو".

ووجه الأزهري التحية إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفا أنه أدى الأمانة وخدم الوطن وكتب الله على يديه النصر.. وقال: "ندعو الله في يوم العاشر من رمضان أن يرزقه صحبة النبيين والشهداء والصالحين".

واختتم الدكتور أسامة الأزهري خطبة الجمعة بالدعاء للوطن والأمة الإسلامية ، وأن يوفق جيش مصر العظيم في معاركه الشرسة ضد الإرهاب، ورفع الكرب عن الأشقاء في أرض الشام وفلسطين واليمن وليبيا والصومال ومشارق الأرض ومغاربها.