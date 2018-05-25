اجتماع دبلوماسي في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

يعقد الأوروبيون وإيران والصين وروسيا اجتماعا الجمعة، في فيينا لاستعراض نتائج محاولاتهم لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران، بعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة منه في الثامن من مايو.

وللمرة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستعقد اللجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على تطبيق النص اجتماعا بدون الولايات المتحدة.

وبدأت الدول الموقعة الأخرى حملة دبلوماسية لمحاولة الإبقاء على الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وفي تقرير اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا أن إيران ما زالت تنفذ التزاماتها.

لكن الوكالة قالت أنها "تشجع طهران على الذهاب أبعد من الالتزامات" المنصوص عليها في اتفاق 14يوليو 2015 لتحسين الثقة، حسبما ورد في النص الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة في مقرها في فيينا.

وقالت إيران إنها تنتظر إجراءات عملية من جانب الأوروبيين لتقرر ما إذا كان يمكن إنقاذ الاتفاق، وإلا ستطلق مجددا برنامجها لتخصيب اليروانيوم "على مستوى صناعي".

ويعقد اجتماع فيينا الجمعة بطلب من طهران.

وسيمثل الدول الموقعة والمفوضية الأوروبية مدراء سياسيون أو مساعدون لوزراء الخارجية.

وأتاح اتفاق فيينا الذي وقعته إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) عودة إيران إلى الأسرة الدولية بعد سنوات من العزلة، وتخفيف العقوبات الدولية كانت تستهدفها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي.