«نصر الله» يطالب لبنان بعدم مواكبة العقوبات الأمريكية

قال حسن نصر الله، الأمين عام لـ«حزب الله» اللبناني، اليوم الجمعة، إن المقاومة ليست إرهابا ولا يمكن اعتبار من يتبرع لها بأنه إرهابي، خاصة وأن لهذه المقاومة عيدها السنوي.

وطالب «نصر الله» الدولة اللبنانية بعدم مواكبة العقوبات الأمريكية وحماية اللبنانيين، في مواجهة الحصار الأمريكي والخليجي الذي يستهدف شركات تجارية.

تصريحات «نصر الله» جاءت في كلمة متلفزة عصر اليوم، بمناسبة الذكرى الـ18 لتحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 مايو 2000، التي حملت هذا العام شعار «النصر يليق بكم».

وتطرق «نصر الله» إلى ما وصفه بـ«الحصار الأمريكي والخليجي على لبنان وفلسطين ومنها لوائح الإرهاب»، قائلاً: «بعضها ليس جديداً وبعضها جديد، إذ إنه سابقاً كان هناك أسماء من حزب الله موضوعة على لوائح الإرهاب عند الأمريكي والخليجي، بهدف إبعاد الناس عنّا لممارسة الضغط النفسي».

وطالب نصر الله الدولة اللبنانية بـ«حماية هؤلاء، لأنهم لبنانيون وأيضا بعدم مواكبة العقوبات الأمريكية»، مضيفا: «مسؤولية الدولة والحكومة عن هؤلاء الذين يتم وضعهم على لوائح الإرهاب، خاصة أن لا علاقة لهم بدعم المقاومة»، على حد قوله.