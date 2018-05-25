مادورو يعلن عن اعتقالات في أعقاب مؤامرة عسكرية مزعومة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص خلال الأسابيع القلائل الماضية، عقب اكتشاف "مؤامرة عسكرية" ضد الحكومة الفنزويلية، متهما الولايات المتحدة بتمويلها.



وشدد مادورو على أنه تم "نزع فتيل" المؤامرة المزعومة "التي تم تمويلها وتوجيهها وتشجيعها من قبل الولايات المتحدة بهدف تعطيل الانتخابات مطلع الأسبوع الماضي".



وقال الرئيس الفنزويلي إن الهدف النهائي من هذه المؤامرات هو التدبير لـ"انقلاب".



ووفقا لتقارير صحفية، تم اعتقال ما مجموعه 15 من ضباط البحرية والجوية والحرس الوطني قبل الانتخابات ووجهت إليهم اتهامات بالتآمر.