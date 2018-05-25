الأمير البريطاني ويليام يزور القدس ورام الله في يونيو

سيزور الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا القدس ورام الله الشهر المقبل ليصبح بذلك أول عضو كبير بالعائلة المالكة البريطانية يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأعلن قصر كينزنجتون مكتب الأمير البريطاني في بيان يوم الجمعة، أن ويليام، صاحب الترتيب الثاني في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا، سيبدأ رحلته للشرق الأوسط بالأردن في 24 يونيو قبل السفر إلى تل أبيب في اليوم التالي، وفقا لوكالة رويترز.

وسيقضي الأمير الأيام الثلاثة التالية في القدس وتل أبيب ورام الله بالضفة الغربية لكن القصر لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الأماكن التي سيتجه إليها ويليام أو بمن سيلتقي.

وأعلن في مارس عن الزيارة التي سيقوم بها ويليام نيابة عن الحكومة البريطانية ولاقى النبأ حينئذ ترحيبا واسعا من قبل مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "إنها زيارة تاريخية والأولى من نوعها وسيتم استقباله هنا بحماس شديد".

وقال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها زيارة مهمة "نتطلع بأن تسهم في تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين".

وتعتبر بريطانيا إسرائيل حليفا وثيقا ومهما لكن الزيارة تأتي في وقت تتباين فيه المواقف المعلنة للبلدين بشأن عدد من القضايا الرئيسية.

وانتقدت الحكومة البريطانية، شأنها شأن أغلب حلفائها الغربيين، نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب للقدس هذا الشهر بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقُتل عشرات المحتجين الفلسطينيين بالرصاص في احتجاجات على حدود غزة، وهو ما وصفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه "مقلق" ودعت إسرائيل لضبط النفس.

والحكومتان البريطانية والإسرائيلية على خلاف أيضا بشأن قرار ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 وهي الخطوة التي لاقت إشادة من قبل إسرائيل بينما تعهدت بريطانيا بالحفاظ على الاتفاق.

ورغم الخلافات، تبنت بريطانيا نهجا أكثر إيجابية تجاه إسرائيل منذ أن أصبحت ماي رئيسة للوزراء وستكون زيارة ويليام أول زيارة دولة رسمية لعضو كبير في العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل.

وقام دوق كينت ودوق جلوستر، وهما من أقارب الملكة، بزيارتين غير رسميتين لإسرائيل عامي 1998 و2007 كما حضر الأمير تشارلز والد ويليام جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز عام 2016.