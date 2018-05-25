مصدر أمني عراقي: العثور على مقبرة جماعية ضمت رفات 43 من القوات العراقية جنوب الموصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد الناطق باسم قيادة شرطة نينوي النقيب أحمد العبيدي، اليوم الجمعة، بالعثور على مقبرة جماعية ضمت رفات 43 عنصرا من القوات العراقية جنوب الموصل، 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال العبيدي للصحفيين إن «القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية ضمت رفات 43 عنصرا من القوات الأمنية والعسكرية العراقية في ناحية الشورى جنوب الموصل».

وأوضح أنه «تم إطلاق الرصاص على جميع عناصر القوات العراقية في منطقة الراس والصدر».

وأضاف العبيدي أن القوات الأمنية نقلت الرفات جميعها للطب العدلي الشرعي بالموصل للتعرف عليها وتسليمها إلى ذويهم من خلال بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن القوات العراقية تعثر بين الحين والأخر على مقابر جماعية لمنتسبي القوات العراقية والمدنيين وكذلك لعناصر داعش في مناطق مختلفة في محافظة نينوى.