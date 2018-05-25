دراسة: الشركات الألمانية تتصدر مبيعات السيارات على مستوى العالم

قال محللون في شركة «إرنست أند يونج» العالمية للاستشارات المالية، اليوم الجمعة، إن شركتي «فولكسفاجن» و«بي إم دابليو» الألمانيتين العملاقتين في صناعة السيارات لا تزالان تتصدران المنافسة عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات على مستوى العالم هذا العام.

وباحتساب السيارات المباعة والإيرادات في الربع الأول من هذا العام، تصدرت مجموعة فولكسفاجن، التي تضم علامات «فولكسفاجن» و«أودي» و«سيات» و«سكود»، قائمة الشركات التي شملت أفضل 16 شركة تصنيع سيارات في العالم، كما تعتبر شركة «بي إم دابليو» حاليا أكثر شركات السيارات ربحا في العالم.

وجاءت نتائج الدراسة على هذا النحو رغم مخاوف من أن تضر قوة عملة اليورو بالطلب على السيارات الأوروبية.

وجاءت شركة «تويوتا» اليابانية في المرتبة الثانية بعد مبيعات فولكسفاج، وتمكنت «بي إم دبليو» من تحقيق هامش ربح بنسبة 12%، مقابل «سوزوكي» اليابانية التي بلغت نسبة هامش ربحها 11%، و «دايملر» الألمانية 4.8%.

ولا يزال الطلب من الصين أكبر سبب للنمو في هذا القطاع؛ حيث تبين من خلال الدراسة أن الشركات الألمانية كانت في وضع أفضل هنا من منافسيها.