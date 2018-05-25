6 قتلى و22 جريحا في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي

قتل ستة أشخاص وأصيب 22 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بمدينة بنغازي الليبية.



وقال مصدر محلي مطلع، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانفجار وقع تحديدًا في الساحة المقابلة لفندق تبستي حيث تقام فعاليات المعرض الليبي السوري "صُنِع في سوريا".



وذكر المتحدث باسم الغرفة الأمنية ببنغازي "طارق الخراز" في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» إن مستشفيات المدينة استقبلت 6 قتلى و22 جريحا حتى الآن.



وأفاد معتز الطرابلسي، المتحدث باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، في تصريح صحفي إن جميع المصابين مدنيون.



وأضاف أن الإصابات تتراوح بين المتوسطة والبسيطة، وهناك حالة استنفار في المستشفيات.



وقال إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في تصريح لقناة ليبيا الحدث، إن المنطقة التي شهدت الانفجار سكنية "ومن الممكن أن تكون خلية إرهابية قد استغلت بعض الثغرات".



وأضاف: "الخطأ قد يكون في تنفيذ الخطة الأمنية وليس في الخطة نفسها"، مشيرًا إلى أن "مدينة بنغازي مستهدفة بعد حربها ضد الإرهابيين وطردهم منها".



وقال إن أجهزة الأمن تقوم بتفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الحادثة، مضيفا: "نتمنى أن يكون فيها ما يدل على الفاعلين".