محمد دياب: «طايع» مسلسل حقيقى وبطله ينتمى لعالم الأساطير الإغريقية

• عيون عمرو الخضراء موجودة فى الصعيد.. وصبا تواجه انتقاما شخصيا وليست فى خصومة ثأرية

• أثق فى نجاح «السهام المارقة».. وسعيد بعرضه فى مصر خارج رمضان

حوار ــ وليد أبوالسعود:

يرى السيناريست محمد دياب أن ما يقدمه مع أشقائه على شاشة الدراما هو محاولة لتقديم شىء ما يحبونه، وفى الوقت نفسه يؤكد أن أهم مميزات مسلسلهم «طايع» كونه يتطور ويزداد فى سخونة أحداثه من حلقة لأخرى، ويشير دياب إلى أنهم يقدمون داعش الشريرة فى السهام المارقة دون شيطنة زائدة، فشرهم كاف لفضحهم، لكن المهم التعبير الحقيقى عن أفكارهم الضالة كى يستطيع المجتمع محاربتها.

وعن أزمته مع محمد رمضان ومشاريعه القادمة يدور هذا الحوار مع محمد دياب.

• فى العادة يبدأ الكاتب بالتليفزيون أولا ثم يتجه للسينما، وأنت تسير عكس الاتجاه بعد أعوام فى السينما تتجه لكتابة المسلسلات وليس مسلسلا واحدا بل عملين دفعه واحدة؟

ــ أنا من عشاق السينما وهى رقم 1 بالنسبة لى، وأتمنى تقديمها طوال الوقت ولكن أجر الكتابة للتليفزيون أضعاف أجر كتابتى للسينما، ولذلك قررت تقديم عملين هذا الموسم فأنا دوما اعتبر العمل للسينما هو الاهم بالنسبة لى وانا اكتب للتليفزيون كى لا أرضخ لشروط السوق واقدم ما أحبه، فإنا كمخرج مثلا قدمت 678 وبعده بأكثر من خمس سنوات قدمت اشتباكا، ولكى أظل فى نفس القدر من الحرية كان يجب أن أؤمن نفسى ماديا، ولهذا قررت أنا وخالد وشيرين تقديم مسلسلين هذا الموسم، وباختصار قدمت مسلسلين لأستطيع التركيز فى السينما.

• قارن البعض بين مسلسل «طايع» وفيلم الجزيرة، بل هناك من اعتبر أن المسلسل تقليد للفيلم؟

ــ لا يوجد أى تشابه بين العملين، وأنا أطالب من قال هذا بمتابعة المسلسل وسيتأكدون أنه مختلف، وطايع أقرب للدراما الإغريقية والأساطير التى سمعنا عنها وقرأناها، وانا لم أقابل من يقارن بين العملين، وللعلم لدى أفكار وأعمال أخرى عن الصعيد سأقدمها مستقبلا.

• نشرت بعض الصحف تسريبا لمصير أبطال طايع سواء عمرو يوسف أو صبا مبارك، فما تعليقك على هذا؟

ــ هذا يثير بلبلة لدى المشاهدين وخصوصا أن ما تم نشره ليس دقيقا أو حقيقيا، وأرى هذا النوع من الأخبار التى تحرق أعمالا أو تنشر معلومات منها سواء حقيقى او غير ذلك، هو عمل غير مسئول، من شأنه تدمير الصناعة، وإهدارا لمجهودات صناع الاعمال الفنية.

وبالنسبة لمصير بطلى «طايع» فسيكون بعيدا تماما عما تم نشره أو حتى ما يتوقعه البعض، وأعدكم بنهاية خارج كل التوقعات.

• ما تعليقك على انتقادات من عينة لون عينين البطل الخضراء؟

ــ الانتقادات طبيعية لأى عمل يتم تقديمه، وبالنسبة لاختيار بطل ذى عينين خضراوين، فهو أمر ليس مستبعدا بالصعيد، فهناك الكثيرون بمحافظات الصعيد المختلفة من اصحاب العيون الملونة، وأنا سعيد أن مسلسلى تتزايد معدلات مشاهدته حلقة عن الأخرى لأنه دليل جودة العمل.

• انتقد الكثيرين فكرة وجود ثأر على صبا فالثأر دوما على الرجال لا النساء؟

ــ أطالب بمشاهدة المسلسل جيدا قبل الانتقاد، فلم أقل أبدا أنه ثأر أو أن ما يقوم به طبيعى أو عادى فى المجتمع الصعيدى، ولم أقل جملة واحدة على لسان ابن حربى الشخصية التى ترغب فى هذا الفعل انه لا يريد قتل أنثى وكلها استثناءات، قد تحدث أو لا تحدث، وللعلم واجهت نفس الأزمة فى فيلم الجزيرة وانتقد البعض أخذ الثأر فى العزاء وبعدها بسنوات حدث نفس الأمر.

• هل قمت بعمل معايشة للواقع الصعيدى فى مكان الأحداث كما فعلت من قبل فى فيلم الجزيرة عندما قضيت فترة بأسيوط؟

ــ لم نقم بهذا، وفكرة طايع لدى أنا وخالد وشيرين منذ ثمانية سنوات ولم أحتج للسفر للصعيد كى نكتب العمل.

• كمخرج هل حاولت التدخل فى عمل عمرو سلامة او على الاقل ابداء وجهة نظرك؟

ــ من وجهة نظرى، المؤلف الجيد هو من يعرف كيف يكتب صورة، ويرسم كل مشاهده وكأنها تتحرك على الشاشة، وبالنسبة لى عمرو سلامة هو صديق عمرى، ولا يوجد من أأتمنه على «طايع» مثله، وأنا وخالد وشيرين نعتبر محظوظين ان تولى عمرو إخراج العمل، لأننا كتبناه مثل السينما واقصى ديكور صورنا به 3 ايام، ومشاهد المسلسل قصيرة، وعمرو قدم عمل ممتاز.

• أنت وخالد أصبحتما مخرجين لماذا لم تفكرا أن يُخرج أحدكما المسلسل؟

ــ لم نفكر فى هذا لأننا لا نملك الطاقة ولا القوة اللازمة لإخراج مسلسل فى هذا التوقيت وعمرو تعب جدا فى المسلسل، وأرى أنه من الصعب تقديم عمل 30 حلقة، وقد نفكر مستقبلا فى تقديم عمل بثلاثة مخرجين كل منا يقدم عشر حلقات.

• هل بدأ التصوير بعشر حلقات كما يحدث عادة؟

ــ كتبنا 25 حلقة بصورة نهائية ولدينا تصور مكتوب للعمل كله وأعتقد أن وجودنا كثلاثة كتاب ساعدتنا كثيرا فى إنجاز العملين ونحن فخورون بالعملين.

• مسلسل «السهام المارقة» أبطاله ليسوا تقليدين او نجوم شباك معتادين ألا ترى أنها مغامرة بعمل ضخم؟

ــ لا علاقة لى بمن سيمثل او من فى المنافسة نحن ككتاب ثلاثة سنحاول كتابة المسلسل بجميع حلقاته على أكمل وجه وفى أفضل صورة والكتابة للتليفزيون علمتنا كيف تنهى حلقة تليفزيونية وكيف تحافظ على وجود أحداث قوية ومتدفقة طوال 30 حلقة، وتحدثت هاتفيا مع المخرج محمد سامى والسيناريست عمرو سمير عاطف وساعدونا جدا فى خبرة كتابة المسلسل، واكثر شىء راعيناه فى العمل أن تكون قوة الحلقات تصاعدية لتصل ذروتها فى الحلقة الأخيرة.

• ما حقيقة وجود تشابه «طايع» و«نسر الصعيد»؟

ــ هذا كلام غير واضح المعالم بالنسبة لى، وكل ما قمت به أن بعض الممثلين قالوا لى إنهم يقدمون دورا مشابها فى نسر الصعيد، فتقدمت للرقابة للفحص والتأكد من عدم وجود تشابه، وفوجئت وغضبت بشدة من تسريب هذا الخبر، وحتى الآن لا يوجد تشابه بين العملين، وأتمنى عدم وجود أى تشابه.

• وهل للأمر علاقة بمحمد رمضان؟

ــ جلست منذ فترة مع محمد رمضان لتقديم «طايع» فى فيلم سينمائى، ووقتها قررنا انا وخالد وشيرين تحويل الفيلم لمسلسل فاعتذرنا له، خصوصا أن وقتها كان هناك سيناريو آخر كتبه له الدكتور مدحت العدل ولم نتواصل من وقتها، ولكنه عندما سأل عن الأمر تحدث بطريقة مهذبة وأنا اراه فنانا موهوبا جدا وأتمنى ان يجمعنا عمل معا.

• هل أحزنك عرض «سهام مارقة» فى أبوظبى فقط؟

ــ كنت بالفعل أريده على قناة مصرية، ولكنه سيعرض فى مصر خارج موسم رمضان وهو ما أراه أفضل للعمل، لأنه عمل متكامل وانا واثق انه سينال حقه بالعرض فى مصر خارج الموسم الرمضانى.

• الأعمال السابقة عن داعش كانت نمطية وسطحية ألم يقلقك هذا؟

ــ الدراما الحقيقة صراع بين رمادى ورمادى وليس أسود وأبيض، وانا اراهم شياطين بالطبع لكن يجب ان نفهم الفكر، وكى نهزمه يجب ان نقدمهم كبشر فتقديمهم كبشر لا يعنى انهم ليسوا مجرمين بل يجب تقديمهم فى صورتهم الحقيقية كى نبين للناس أن الاشخاص حتى لو قتلة تكون طبائعهم مركبة.

• ما هو الجديد عندك فى الفترة المقبلة؟

ــ هناك فيلم فلسطينى إنتاج مشترك بين حفظى وهانى ابوأسعد وسارة جوهر والمنتجة اميرة دياب، وهو فى مرحلة الكتابة حاليا انا وخالد وشيرين، وهناك ايضا مشروع امريكى اسمه كوتة، كاتبينه انا وسارة وهو فيلم خيال علمى وهو فى طور الانتاج بأمريكا.