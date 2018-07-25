إحالة النائب هيثم الحريري للجنة القيم

أعلن النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب تلقيه اليوم قرار إحالة إلى لجنة القيم وإجراء تحقيق يوم الأحد المقبل.

واوضح الحريري في بيان اصدره مساء امس عقب ختام دور الانعقاد الثالث بساعات قليله تلقيه اخطار التحقيق في اربع شكاوى.

وقال انها اربع شكاوى تم تقديمها على خلفية الأحداث التى وقعت اثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير المصرية

الواقعة الاولى تشمل وقائع الجلسة العامة للمجلس المعقودة يوم الثلاثاء ١٣/ ٦ /٢٠١٧.

وهى الجلسة السابقة لإقرار مجلس النواب اتفاقية تيران وصنافير المصرية

اما الوقائع الثلاث الاخرى تشمل شكاوى الاولى شكوى مقدمه يوم الأربعاء ١٤/٦/٢٠١٧ من النائبة مي محمود أحمد

وشكوى مقدمه يوم الخميس ١٥/٦/٢٠١٧ من النائبة غادة عجمي

وشكوى فى ٢٢/٦/٢٠١٧ من النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر

حيث ذكر أن النائب هيثم الحريري قام بأفعال تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة ٣٧٥ من قانون العقوبات:

وهى التحريض وتعريض حياة نواب ائتلاف دعم مصر للخطر بقيامه بنشر أسمائهم عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك بتاريخ ٧/٦/٢٠١٧ مدعيا موافقتهم المسبقة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية،

حيث تلقى عدد من نواب الإئتلاف مكالمات ورسائل تتضمن تهديدهم بالقتل وتوجيه عبارات السب والقذف لهم.