بدء الاقتراع في الانتخابات العامة الباكستانية وسط مخاوف من العنف

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأربعاء، في باكستان، حيث يقوم مئات الآلاف من أفراد الجيش والشرطة بحراسة مراكز الاقتراع عقب تهديد مسلحين إسلاميين باستهداف العملية الانتخابية.

وقال ألطاف خان المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إن مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد فتحت أبوابها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وسوف تستمر حتى 6 مساء.

ونشرت الشبكات التلفزيونية صورا لطوابير طويلة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع في مدن بأنحاء البلاد. ويشار إلى أن أكثر من 100 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

ويتنافس أكثر من 11 ألف مرشح في الانتخابات التشريعية والإقليمية. وتم نشر أكثر من 800 ألف عسكري لتأمين أكثر من 85 ألف مركز اقتراع.

ويذكر أن نحو 180 شخصا قتلوا في تفجيرات نفذها مسلحون إسلاميون في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وكان تنظيم «داعش»، وحركة «طالبان»، قد هددا باستهداف العملية الانتخابية، حيث يعتبران الديمقراطية نظام يتبعه «الكفرة الغربيون».