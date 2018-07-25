قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن إجراء المسح الطبي الشامل لحوالي 45 مليون مواطن خلال سنة واحدة، تنتهي منتصف العام المقبل، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح هذه الخطة.

وأضافت «السيد»، خلال لقائها مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك حوالي 4 ملايين مواطن يحملون الفيروس ولكنهم لا يعرفون، موضحة أن هدف المسح الشامل هو اكتشاف هؤلاء المواطنين وعلاجهم.

وأوضحت أن أول مسح ديموغرافي أجري في مصر عام 2008 كشف عن إصابة حوالي 15% من المواطنين بفيروس سي، معقبة أن نتائج المسح كشفت عن إصابة حوالي 200 ألف مواطن كل عام بالفيروس.

وتابعت:«عرفنا وقتها أن حوالي 15% من الشعب عنده أجسام مضادة للفيروس، تمت إصابته في وقت ما، و10% يحتاجون إلى العلاج»، موضحة أن العلاج المقدم حينها كانت أعراضه الجانبية شديدة، إلى جانب كونه لا يلائم لكل المرضى.