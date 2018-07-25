مزارعو الشيخ زويد يطالبون بالمعاينة للحصول على التعويضات

وكيل «الزراعة»: صرفنا 82 مليون جنيه تعويضات



طالب مزارعو الشيخ زويد بشمال سيناء، مديرية الزراعة بسرعة إجراء عمليات المعاينة لمزارعهم المضارة؛ لتمكينهم من الحصول على الإعانات والتعويضات المالية المقررة من قبل الحكومة.

وأكد المزارعون في مطلبهم، أن مزارعهم التي تضررت في قرى «الظهير والشلاق وأبو العراج» لم يتم معاينتها من قبل اللجان المختصة في الإدارة الزراعية، وذلك كشرط مطلوب للحصول على الإعانات والتعويضات المالية وفقا للمعاينات، وذلك رغم استقرار الأوضاع في تلك المناطق مما لا يعيق عمل المختصين بالمعاينات.

من جهته قال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء لـ«الشروق»، إن لجان المعاينة تقوم بمهامها في حال القدرة على الوصول إلى المزارع فقط بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها مناطق «رفح والشيخ زويد والعريش».

وأكد «مطر»، أن التقديرات تتم للأفدنة وعدد الأشجار لوضع مبلغ التعويض المناسب لها، لافتا إلى أنه يتم تعزيز المعاينة الواقعية بصور «جوجل ايرث» لإثبات صحة المعاينات تمامًا، وأن التعويضات التي تم صرفها من قبل مديرية الزراعة وصلت إلى 82 مليون جنيه، لافتًا إلى أن صرف إعانات أخرى يتم من مديرية التضامن الاجتماعي من خلال معاينات مجالس المدن.

وأوضح «مطر»، بخصوص الأراضي الموجودة في منطقة حرم مطار العريش الجوي، لم تنتهي لجان المعاينة بعد من إتمام كافة المعاينات، حيث لا تزال تمارس اللجان أعمالها على الأرض.

الجدير بالذكر، أن الأضرار التي أصابت المزارع نتجت عن جفاف الأشجار بسبب انعدام مصادر المياه أو أعمال التجريف والمناطق العازلة ومناطق العمليات.