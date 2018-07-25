مقتل 20 شخصا في تفجير جنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية ومسؤولون طبيون اليوم الأربعاء، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا إثر انفجار قنبلة بالقرب من مركز اقتراع في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.

وقال محمد جعفر، الطبيب بمستشفى في كويتا لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا»، إن 28 شخصا بينهم أطفال قتلوا في التفجير وأصيب 40 آخرون.

من ناحية أخرى ذكرت قناة جيو الباكستانية، أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في التفجير وأصيب 30 آخرون.

وقال حيدر علي المسؤول بالشرطة المحلية، إن فريق الشرطة الذي كان يقوم بحراسة مركز الاقتراع كان الهدف من التفجير، مضيفا أن مدنيين وأفراد من الشرطة ضمن القتلى.