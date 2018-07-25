وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي ، بأن وزير الخارجية سامح شكري أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات خاصة على ضوء الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين .

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فرنسا للدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة.

وحرص الوزير الفرنسي على إطلاع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا على ضوء أهمية الجهود المصرية الداعمة للاستقرار والتسوية السياسية في ليبيا، حيث ثمن لودريان الجهود المصرية في هذا الصدد ،خاصة سعي مصر لإنجاز التسوية السياسية، فضلا عن توحيد الجيش الليبي ـ كما ناقش الوزيران الخطوات المقبلة لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية ،أن شكري أكد على دعم مصر للتسوية السياسية وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، مشددا على استمرار مصر في جهودها لتحقيق التوافق بين الأشقاء في ليبيا من أجل إعادة توحيد البلاد وبناء مؤسسات الدولة.