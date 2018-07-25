قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء شهد اليوم، توقيع اتفاقية بين بنك الاستثمار الأوروبي والحكومة؛ لتطوير منظومة معالجة الصرف الصحي بالفيوم.

وأرجع متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أهمية هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 172 مليون يورو، لكونه يأتي في إطار حرص الحكومة على تشييد المشروعات ذات الطابع البيئي والتنموي.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على دعم بناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف وشبكات المجاري المتصلة ببحيرة قارون، وإعادة تأهيل المحطات القائمة وتوسيعها، وتحسين المرافق الصحية المنزلية في المناطق الريفية بالمحافظة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة التلوث في بحيرة قارون، وذلك لأهمية دورها في تنمية المحافظة سياحيًا واستثماريًا من خلال مشروعات الاستزراع السمكي، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بمجال الصيد والقطاع السياحي من أبناء المحافظة.