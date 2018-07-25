الأربعاء 25 يوليو 2018 11:47 م القاهرة القاهرة 29.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. «مكافحة الفيروسات الكبدية»: إنجازات مصر في علاج فيروس سي أبهرت العالم

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 25 يوليو 2018 - 11:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 يوليو 2018 - 11:00 م

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن العالم منبهر بما أنجزته مصر في مجال علاج «فيروس سي»، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعالج المرضى فورًا.

وأضاف «دوس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك مرضى في أمريكا وأوروبا ينتظرون العلاج منذ 4 سنوات، لافتًا إلى علاج حوالي ثلثي المتعافين من مرضى فيروس سي في العالم كله.

وتابع: «عالجنا حوالي 2 مليون مريض، وهو ما يمثل ثلثي المتعافين في العالم»، منوهًا أن هذا الإنجاز التاريخي يحسب للقيادة السياسية في مصر حاليًا ولوزارة الصحة.

ولفت إلى وجود خطة لعمل مسح شامل للمواطنين بدءًا من 18 عامًا، بهدف الكشف عن الفيروسات الكبدية، موضحًا أن المواطن الذي سيتم التأكد من إصابته، سيُحول إلى المراكز العلاجية المختصة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك