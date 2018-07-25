قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن العالم منبهر بما أنجزته مصر في مجال علاج «فيروس سي»، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعالج المرضى فورًا.

وأضاف «دوس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك مرضى في أمريكا وأوروبا ينتظرون العلاج منذ 4 سنوات، لافتًا إلى علاج حوالي ثلثي المتعافين من مرضى فيروس سي في العالم كله.

وتابع: «عالجنا حوالي 2 مليون مريض، وهو ما يمثل ثلثي المتعافين في العالم»، منوهًا أن هذا الإنجاز التاريخي يحسب للقيادة السياسية في مصر حاليًا ولوزارة الصحة.

ولفت إلى وجود خطة لعمل مسح شامل للمواطنين بدءًا من 18 عامًا، بهدف الكشف عن الفيروسات الكبدية، موضحًا أن المواطن الذي سيتم التأكد من إصابته، سيُحول إلى المراكز العلاجية المختصة.