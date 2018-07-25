المرصد السوري: 40 قتيلا في سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت السويداء

قتل 40 شخصا، بينهم مدنيون، في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم «داعش» في مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا، قبل أن يشن هجوما على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بين القتلى 26 مقاتلا مواليا لقوات الحكومة السورية على الأقل، من دون أن يتمكن من تحديد عدد القتلى المدنيين، مشيرا إلى إصابة أكثر من 30 بجروح.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق بمقتل 32 شخصا، إلا أنه رجح ارتفاع الحصيلة.

وأوضح «عبدالرحمن»، أن 3 تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم «داعش» الإرهابي هجوما ضد تلك القرى.

وتسيطر القوات الحكومية على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا، فيما يتواجد مقاتلو التنظيم الإرهابي في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية يشنون منها بين الحين والآخر هجمات ضد قوات الحكومة السورية.

إلا أن هذا الهجوم بتفجيرات انتحارية يُعد -وفق «عبدالرحمن»- من أكبر الهجمات التي يشنها «داعش» في سوريا منذ أشهر بعدما فقد غالبية مناطق سيطرته فيها.

وأوضح «عبدالرحمن»، أن المنطقة المستهدفة مأهولة بالسكان وقريبة من مدينة السويداء، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي تمكن من السيطرة على 3 قرى من أصل 7 شنّ هجومه ضدهم.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» سقوط قتلى وجرحى في مدينة السويداء. كما أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن قتلى وجرحى في الهجمات على القرى في شمال شرق السويداء.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري أن وحدات من الجيش السوري تستهدف نقاط تنظيم «داعش» الإرهابي في الريف لشرقي للمحافظة، وتتعامل مع الهجوم».

وتستهدف طائرات حربية لا يعرف ما إذا كانت سورية أو روسية، وفق «عبدالرحمن»، المواقع التي يتقدم فيها الإرهابيون في المنطقة.

ولايزال فصيل مبايع لـ«داعش» يسيطر على جيب صغير في جنوب غرب محافظة درعا المحاذية للسويداء، ويتعرض منذ أيام لقصف عنيف من الطائرات الحربية الروسية والسورية في مسعى من قوات الحكومة السورية لطرد الإرهابيين، بعدما استعادت الجزء الأكبر من محافظتي درعا والقنيطرة في الجنوب السوري.