محافظ جنوب سيناء يوقع بروتوكولا مع الهيئة القومية للاستشعار عن البعد

وقع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم فضاء برئاسة الدكتور محمود حسين محمد رئيس الهيئة، بروتوكول تعاون؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة مستخدمة أحدث التكنولوجيا وتطبيقاتها.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، مساء اليوم الأربعاء، وفد الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم فضاء، الذي ضم الدكتور إسلام حمزة أبوالمجد، والدكتور محمد البسطويسي، والدكتور سيد مدني، والدكتورة مني عزيز.

واستعراض أعضاء الوفد، خلال اللقاء، مهام وبعض وظائف الهيئة والمجالات التي يمكن التعاون في إطارها مع محافظة جنوب سيناء.

في السياق ذاته، قرر المحافظ، عقد اجتماع صباح غد الخميس، برئاسة السكرتير المساعد لمحافظ جنوب سيناء والإدارات المعنية؛ لحصر وتحديد المطالب واحتياجات المحافظة، تمهيدا لإرسالها للهيئة.