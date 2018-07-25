ملايين الباكستانيين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية

يتوجه نحو 105 ملايين ناخب باكستاني، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع؛ للتصويت في الانتخابات التشريعية التي تشمل اختيار أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني.

وينطلق التصويت الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي وحتى 6 مساء، من خلال 85 ألف صندوق انتخابي في شتى أنحاء باكستان.

وبحسب لجنة الانتخابات الباكستانية، يحق لـ105 ملايين و960 ألف ناخب المشاركة في الانتخابات. ويتنافس نحو 12 ألفا و27 مرشحا، لحجز 849 مقعدا في كل من المجلس الفيدرالي، ومجالس الأقاليم، 272 مقعدا منها في المجلس الوطني الباكستاني، و577 مقعدا في مجالس الأقاليم.

ومن ناحية أخرى، يختار نواب البرلمان أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 104 أعضاء، لولاية مدتها 6 أعوام.