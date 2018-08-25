ناج من الاعتداءات الجنسية يرفض تصريحات البابا في أيرلندا

رفض رجل أيرلندي من الناجين من ضحايا الاعتداءات الجنسية، كوم أوجورمان، تصريحات بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بشأن الاعتداءات الجنسية التي أدلى بها في قلعة دبلن ووصفها بـ"انحراف تام عن المسار".

وقال كولم أوجورمان في تغريدة إن فرنسيس "كان لديه فرصة مثالية للتصدي لمسألة الاعتداءات، إلا أنه مجددا رفض فعل هذا. والأسوأ أننا بصدد انحراف استثنائي عن المسار".

واستطرد أوجورمان أن البابا لم يعترف بـ"الحقيقة المثبتة بدور الفاتيكان في التستر على الجرائم التي جرى ارتكابها ضد الكثير من الأشخاص هنا" في أيرلندا وعوضا عن ذلك أشار إلى "الألم والخزي في المجتمع الكاثوليكي".

ومن ناحية أخرى، تنظم جماعة "نحن كنيسة أيرلندا" مظاهرة فوق جسر هابيني تزامنا مع وصول البابا البلاد.

تنظم الجماعة حملات لإدخال إصلاحات داخل الكنيسة الكاثوليكية من بينهما ترسم النساء ووضع حد لاستبعاد المثليين والسحاقيات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحول جنسيا.