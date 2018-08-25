النمسا تعثر على جثتين لاثنين من متسلقي الجبال الألمان في إنسبروك

عثرت قوات الإنقاذ النمساوية، خلال بحثها عن أحد متسلقي الجبال الألمان، على جثته، وجثة متسلق ألماني آخر عثرت عليها صدفة، بعد أن قتلا إثر سقوطهما خلال تسلقهما للجبال في منطقة تسيلرتال قرب إنسبروك عاصمة ولاية التيرول النمساوية.

وذكرت الشرطة، أن قوات الإنقاذ عثرت صدفة على جثة متسلق في السابعة والخمسين من ولاية بادن فيرتمبيرج الألمانية أيضًا، كان قد انطلق في رحلة تجوال طويلة من ميونخ سائرًا نحو فيرونا في إيطاليا، ويرجح أنه سقط خلال تسلقه الجبل يوم الثلاثاء الماضي.

كان الرجل الذي يعمل كعالم لاهوت، انطلق في الثالث عشر أغسطس الجاري في تجواله، ولم يعرف حتى الآن كيف وقعت الحادثة الخاصة بهذا الرجل.

كانت حملة البحث، موجهة أصلاً للعثور على جثة ألماني آخر في السابعة والخمسين أيضًا، وهو أب لأسرة من بلدة هيربشتاين بولاية هيسن، وتبين أنه سقط من ارتفاع 2400 متر خلال عبوره أحد الجداول، حيث انزلق من فوق حجر مبتل، ثم سقط بعد ذلك حوالي 100 متر أسفل مجرى الجدول المائي المليء بالأحجار الصخرية.

وعثرت قوات الإنقاذ على الجثة الثانية، على بعد 50 مترًا من الجثة الأولى الخاصة برجل الدين من ولاية هيسن، الذي انزلق هو الآخر من فوق الحجر المبتل على الجدول المائي.