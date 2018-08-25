آلان شيرر يشيد بهدف صلاح في برايتون

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أشاد النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر بهدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمي برايتون بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب شيرر على هدف صلاح بتغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر" وقال: " يا له من إنهاء رائع " .

يذكر أن صلاح قد سجل الهدف بطريقة رائعة بعدما أسكن الكورة علي يمين حارس مرمي برايتون ريان في الدقيقة ال23 من عمر المباراة.

هدف صلاح في مرمي برايتون هو الهدف الثاني له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما سجل أولى أهداف ليفربول أمام وستهام يونايتد في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة للريدز.