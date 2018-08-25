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حريق بمبنى مقابل محطة قطارات مدينة زيوريخ السويسرية

زيورخ- د ب أ
نشر فى : السبت 25 أغسطس 2018 - 10:31 ص | آخر تحديث : السبت 25 أغسطس 2018 - 10:31 ص

يكافح رجال الإطفاء في وقت مبكر اليوم السبت؛ لإخماد حريق اندلع في مبنى على الجانب الآخر من محطة القطار المركزية في مدينة زيورخ السويسرية، حسبما أفادت وكالة أنباء "اس دي ايه" السويسرية.

ووفقا لهيئة مكافحة الكوارث المدنية، يحاول رجال الإطفاء منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

وذكرت الوكالة أنه سُمع دوي انفجارين في وقت سابق.

وفرضت الشرطة طوقا حول مكان الحريق.

ولم ترد تقارير فورية عن إصابات.

وأفادت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج"، إن المبنى الذي اشتعلت فيه النيران كان على الأرجح غير مأهول بسبب عملية ترميم واسعة النطاق.


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