علق الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على واقعة إلقاء أم لأبنائها في ترعة بحر يوسف بالمنيا، قائلًا: «الاضطراب العقلي الشديد يؤدي إلى إيذاء أفراد الأسرة».

وأضاف «بحري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء السبت، أن الاكتئاب العقلي الشديد أو الفصام الشديد، يمكن أن يؤدي لقتل أحد أفراد الأسرة، موضحًا أن القدرة على التفكير بالنسبة لمن يعانون من هذه الأمراض تكون منعدمة.

وأوضح، أن الاكتئاب العقلي قد يدفع المرء إلى التفكير بأنه هو المسؤول عن الكوارث والمشكلات الموجودة في العالم، مما يدفعه إلى ضرورة التخلص من نفسه، ومن نسله لحماية العالم من شروره.

وذكر أن الضغط النفسي نتيجة التعرض لضغوط اجتماعية أو اقتصادية، لا يمكن أن يؤدي إلى قتل الأولاد، متابعًا: «دي صعبة جدًا، مبنشوفهاش في الأمراض العقلية العادية، مثل القلق أو الوسواس، فكل دي حاجات مبتوصلش للقتل مهما كان الضغط النفسي».

يذكر أن أمًا ألقت بأبنائها في ترعة بحر يوسف، بعزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار بمحافظة المنيا، بسبب خلافات زوجية، مما أدى إلى وفاة أحد الأبناء.