«أردوغان» يدعو الأتراك إلى الوحدة لمواجهة الهجمات على الاقتصاد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يتعين على الأتراك أن يتحدوا لمواجهة الهجمات على اقتصاد البلاد المضطرب، وذلك في أول تعليق له على أزمة الليرة المستمرة منذ أيام.

وأضاف «أردوغان»: «بينما نقاوم الهجمات ضد الاقتصاد التركي اليوم، فإن أكبر ضماناتنا هي التزام وتصميم كل فرد في أمتنا بحماية استقلاله وأمته والمستقبل».

وأصدر الرئيس التركي، بيانين منفصلين على موقعه الإلكتروني، للاحتفال بالذكرى السنوية لمعركة ملاذ كرد عام 1071 بين الإمبراطورية البيزنطية والسلاجقة الأتراك ويوم النصر.

وشدد «أردوغان» على الحاجة إلى الوحدة والتضامن ضد الهجمات على استقلالنا الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى «بطولة» الشعب التركي في وجه محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وأكد الرئيس التركي الأسبوع الماضي، إن تركيا لن تستسلم للتهديدات، في إشارة إلى الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وتخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من قبل وكالتين رئيسيتين للتصنيف.