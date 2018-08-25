قطر تطلب زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

أعلن هادي حق شناس، مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، عن طلب قطر، بزيادة حركة الملاحة البحرية بين مينائي بوشهر جنوبي إيران وحمد القطري.

وأوضح «شناس»، في تصريح، اليوم السبت، أن قطر كانت قبل «الحظر» (السعودي - الإماراتي)، توفر بضائعها من هاتين الدولتين، لكنها طلبت الآن زيادة الحركة الملاحية عبر الخطوط البحرية مع إيران لتعزيز التجارة بين البلدين، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأكد، أنه نظرًا «للحظر» (الإماراتي - والسعودي)، فقد تم إبلاغ الجانب القطري إمكانية الإفادة من ميناء بوشهر لتنفيذ عمليات تصدير واستيراد البضائع، وعمليًا تم تنفيذ جزء من هذه منها، حيث يجري ترانزيت المنتجات الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري.

أكد مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية، أنه يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر، باستخدام خطوط الملاحة المناسبة من ميناء بوشهر الايراني.

يذكر أن السعودية والبحرين ومصر والأمارات، قطعت في يونيو عام 2017، مع قطر متهمة إياها بدعم «الإرهاب» ولكن الدوحة تنفي ذلك.