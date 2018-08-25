البابا تواضروس يفتتح الأسبوع العالمي لشباب الكنيسة الأرثوذكسية بوادي النطرون

افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون ويستمر حتى السبت المقبل.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وأعلن البابا تواضروس انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متمنيا لجميع الحضور والمشاركين التوفيق، والاستفادة من هذا الحدث الذى يقام للمرة الأولى في الكنيسة.

يشهد الاحتفال مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس من بينهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل السكرتير السابق للمجمع والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف عام وسط الجيزة والواسطى وتوابعها.

ويعد الملتقى الذي يأتي بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.