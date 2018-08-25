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ربة منزل تشنق طفلتها بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
كتب - مصطفى عطية:
نشر فى : السبت 25 أغسطس 2018 - 8:03 م | آخر تحديث : السبت 25 أغسطس 2018 - 8:03 م

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، غموض واقعة مقتل طفلة في عامها الأول، وجدت مُعلقة بـ«شال» من رقبتها ومثبتة في نافذة مسكنها، بمنطقة نجع رحيم.

وتوصلت جهود البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليها (ربة منزل - 33 سنة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

الأم قالت إنها أثناء تواجدها بمسكنها انتابتها حالة نفسية سيئة، صاحبها عدم إدراك، وعلى إثرها ارتكبت جريمتها وتوجهت لزيارة أحد أقارب زوجها، ولدى عودتها افتعلت اكتشافها الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


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