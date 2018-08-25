«ترامب» يلمح إلى اتفاق تجاري كبير مع المكسيك قريبا

يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقاربه مع الحكومة الجديدة في المكسيك، حينما كتب على موقع «تويتر»، اليوم السبت، إن «علاقتنا مع المكسيك تتوطد كل ساعة».

وأضاف: «بعض الأشخاص الجيدين حقًا في الحكومتين القديمة والجديدة، وجميعهم يعملون معا بشكل وثيق. يمكن أن يتم توقيع اتفاق تجاري كبير مع المكسيك قريبا!».

وأكد «لوبيز أوبرادور» الذي سيتولى منصبه أول ديسمبر، أمس الجمعة، في مكسيكو سيتي، أن مفاوضات نافتا «تسير على الطريق الصحيح».

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، الرئيس المكسيكي، بلوبيز أوبرادور، مؤخرًا على رأس وفد أمريكي.

وقال لوبيز أوبرادور، «شكرًا للرئيس دونالد ترامب على الاحترام الذي أظهره لنا».