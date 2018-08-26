الوحدة يتوج بكأس السوبر الإماراتي على ملعب الدفاع الجوي

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توج الوحدة بكأس السوبر الإماراتي للمرة الرابعة في تاريخه إثر فوزه على العين في ركلات الترجيح بنتيجة (4-3) على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة (3-3).

وشارك الدولي المصري حسين الشحات بشكل أساسي في المباراة حتى نهاية الوقت الأصلي، لكنه أهدر الركلة الثالثة للعين في ضربات الترجيح التي ابتسمت للوحدة في النهاية.

الوحدة بدأ في التسجيل بعدما أحرز ثلاثة أهداف في الدقائق الرابعة والسادسة والـ38 عن طريق إسماعيل مطر ومراد باتنا وسبيستيان تاليبي.

وفي الشوط الثاني، رد العين بثلاثة أهداف في ربع ساعة عن طريق ماركوس بيرج وإبراهيم دياكي وكايو في الدقائق 62 و73 و77 من عمر المباراة.

قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي منحت اللقب للوحدة بعد الفوز على العين بنتيجة (4-3).